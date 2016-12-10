В Сеуле снова митингуют противники президента
Очередной марш в поддержку законопроекта об импичменте президента Южной Кореи Пак Кын Хе собрал в Сеуле около полумиллиона человек. Участники акции выкрикивали лозунги с призывами к президенту немедленно покинуть свой пост.
Некоторые из протестующих выкрикивали слова "Победа!" и призывали немедленно арестовать Пак Кын Хе за ее поступки. Накануне парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе, сообщает РИА Новости.
Политический скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся после того, как Пак Кын Хе принесла публичные извинения за так называемую "утечку" к своей близкой подруге Цой Сун Силь десятков текстов президентских выступлений до того, как они были публично прочитаны.
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