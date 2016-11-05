В Сеуле прошла многотысячная акция с требованием отставки Пак Кын Хе

Массовая акция протеста с требованием отставки президента Республики Корея Пак Кын Хе прошла сегодня в Сеуле. В протестах приняло участие около 43 тысяч человек.

Безопасность на демонстрации обеспечивали более 17 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Между тем, организаторы рассчитывали собрать около 100 тысяч протестующих.

Накануне президент Республики Корея выступила с телеобращением к гражданам страны, в котором принесла извинения за скандал с участием ее подруги Чхве Сун Силь и пообещала оказать содействие следствию.

3 ноября сеульский суд выдал ордер на арест Чхве Сун Силь, оказавшейся в центре крупного коррупционного скандала. Ее обвиняют в том, что она использовала свое влияние для того, чтобы заставить крупные южнокорейские корпорации делать многомиллионные пожертвования в два связанных с ней фонда, сообщает ТАСС.

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