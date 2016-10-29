В Сеуле прошел многотысячный митинг с требованием отставки президента
В Сеуле более 20 тысяч человек приняли участие в митинге с требованием отставки президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Демонстранты требовали детального расследования коррупционного скандала вокруг главы государства.
Недавно телеканал JTBC обнаружил около 200 файлов с речами президента в выброшенном компьютере бывшей ассистентки. Как выяснили местные СМИ, президент показывала тексты выступлений Цой Сун Силь — своей подруге, которая является дочерью наставника Пак Кын Хе и бывшей женой ее экс-секретаря.
Одновременно с этим прокуратура начала расследование денежных потоков на счетах фондов, связанных с подругой президента. Деньги в фонды поступали от крупного бизнеса Южной Кореи, сообщает РИА Новости.
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