В Сеуле прошел многотысячный митинг с требованием отставки президента

В Сеуле более 20 тысяч человек приняли участие в митинге с требованием отставки президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Демонстранты требовали детального расследования коррупционного скандала вокруг главы государства.

Недавно телеканал JTBC обнаружил около 200 файлов с речами президента в выброшенном компьютере бывшей ассистентки. Как выяснили местные СМИ, президент показывала тексты выступлений Цой Сун Силь — своей подруге, которая является дочерью наставника Пак Кын Хе и бывшей женой ее экс-секретаря.

Одновременно с этим прокуратура начала расследование денежных потоков на счетах фондов, связанных с подругой президента. Деньги в фонды поступали от крупного бизнеса Южной Кореи, сообщает РИА Новости.