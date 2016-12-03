В Сеуле проходит массовый митинг в поддержку отставки президента
В столице Южной Кореи проходит масштабная акция протеста, участники которой требуют отставки главы государства Пак Кын Хе.
По данным организаторов, число протестующих достигает 900 тысяч человек. Они прошли мимо резиденции президента и собрались на площади Кванхвамун в исторической части Сеула. Митингующие призывают Пак Кын Хе добровольно оставить пост главы государства.
Еще одна акция проходит у здания парламента страны. Ее участники требуют от правящей партии поддержать резолюцию об импичменте президента, которая была внесена накануне оппозицией, передает ТАСС.
Голосование по импичменту намечено на 9 декабря. Пак Кын Хе должна будет уйти в отставку, если инициативу оппозиции поддержат 200 из 300 парламентариев.
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