В Сеуле десятки тысяч жителей требуют отставки президента

В Сеуле проходит многотысячный митинг с требованием отставки президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

Как отмечается в материале, подруга президента Цой Сун Силь имела доступ к закрытой рабочей документации, а также редактировала речи президента. При этом она не являлась сотрудником администрации.

В данный момент Цой Сун Силь находится под арестом, ее подозревают в вымогательстве крупных сумм у южнокорейских компаний. По версии следствия, пользуясь дружбой с президентом, она получала пожертвования в подконтрольные ей фонды.

Президент страны уже принесла свои извинения в связи со скандалом, отметив, что не замечала того, что происходит за ее спиной. Пак Кын Хе заявила, что готова к тому, что в отношении нее также будет проведено расследование. Об этом сообщает «Интерфакс».

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