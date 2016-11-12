В Сеуле десятки тысяч жителей требуют отставки президента
В Сеуле проходит многотысячный митинг с требованием отставки президента Южной Кореи Пак Кын Хе.
Как отмечается в материале, подруга президента Цой Сун Силь имела доступ к закрытой рабочей документации, а также редактировала речи президента. При этом она не являлась сотрудником администрации.
В данный момент Цой Сун Силь находится под арестом, ее подозревают в вымогательстве крупных сумм у южнокорейских компаний. По версии следствия, пользуясь дружбой с президентом, она получала пожертвования в подконтрольные ей фонды.
Президент страны уже принесла свои извинения в связи со скандалом, отметив, что не замечала того, что происходит за ее спиной. Пак Кын Хе заявила, что готова к тому, что в отношении нее также будет проведено расследование. Об этом сообщает «Интерфакс».
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