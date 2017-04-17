Сеул и Вашингтон пригрозили Пхеньяну «мощным» ответом на провокации
Глава правительства Южной Кореи Хван Ге Ан, исполняющий также обязанности главы государства, провел переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом.
В ходе встречи они условились принять «мощные карательные меры» в ответ на новые провокации Северной Кореи. Кроме того, они договорились о размещении и введении в строй в ближайшее время системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD, передает НСН со ссылкой на южнокорейские СМИ.
Ранее сообщалось, что США готовятся отправить к берегам Южной Кореи три авианосца для проведения совместных учений.
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