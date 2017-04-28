Сеул предложил обсудить вопрос о членстве КНДР в ООН
Глава МИД Южной Кореи Юн Бен Се, выступая на специальном заседании Совета Безопасности ООН предложил рассмотреть вопрос о дальнейшем членстве Северной Кореи во всемирной организации.
При этом он отметил, что КНДР является «давним и серьезным нарушителем», передает ТАСС.
Помимо этого, в качестве мер воздействия на власти КНДР южнокорейский министр предложил прекратить поставки в страну сыро нефти и заблокировать поступления в твердой валюте, приостановив импорт северокорейского угля.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон также высказался за меры финансового воздействия на Пхеньян. При этом он добавил, что Вашингтон готов предпринять и военные меры.
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