В Сети шутят над расплакавшимся Джо Байденом
Вице-президент США Джо Байден расплакался во время награждения Президентской медалью. В Интернете инцидент превратили в повод для шуток.
Байден прослезился после речи Барака Обамы. Уходящий президент США похвалил своего заместителя за хорошую работу. Кроме того, Обама отметил, что у пользователей интернета появится повод для обсуждения, сообщает РИА "Новости".
СМИ сообщают, что вручение президентской медали стало сюрпризом для Байдена. Шутки интернет-пользователей касались дружбы Обамы и Байдена. Кроме того, в Сети появляются варианты, о чем говорили политики на награждении. Шутки оформлены в виде диалогов со ссылками на популярные кинофильмы и компьютерные игры.
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