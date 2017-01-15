В Сети шутят над расплакавшимся Джо Байденом

Вице-президент США Джо Байден расплакался во время награждения Президентской медалью. В Интернете инцидент превратили в повод для шуток.

Байден прослезился после речи Барака Обамы. Уходящий президент США похвалил своего заместителя за хорошую работу. Кроме того, Обама отметил, что у пользователей интернета появится повод для обсуждения, сообщает РИА "Новости".

СМИ сообщают, что вручение президентской медали стало сюрпризом для Байдена. Шутки интернет-пользователей касались дружбы Обамы и Байдена. Кроме того, в Сети появляются варианты, о чем говорили политики на награждении. Шутки оформлены в виде диалогов со ссылками на популярные кинофильмы и компьютерные игры.