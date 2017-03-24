В Сети появилось видео убийства Вороненкова в центре Киева
Видео покушения на бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, совершенное 23 марта в центре Киева, опубликовано в интернете.
На кадрах видно, как преступник стреляет в Вороненкова со спины и между ним и охранником бывшего депутата завязывается перестрелка, - сообщает «Лайф».
Ранее СМИ и официальные лица Украины объявили, что убийцей Вороненкова является 28-летний украинский предприниматель из Днепропетровской области Павел Паршов, через несколько часов после преступления скончавшийся в больнице от полученных ранений в грудь и в голову.
Однако позже эту информацию опровергла адвокат Паршова, заявившая, что ее клиент жив и здоров и никакого отношения к убийству Вороненкова не имеет.
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