В сети появилось видео допроса подозреваемого в жестоком убийстве медведя в Якутии

Подозреваемый в жестоком убийстве медведя в Якутии дал показания следователям. Видео допроса появилось в сети.

Как утверждает подозреваемый, за животным ехали на грузовых машинах, чтобы сфотографироваться, догнали медведя, но он сел на дорогу и перегородил путь.

- Когда он начал подниматься на четыре лапы, все разбежались, испугались. Водитель смотки начал двигаться в сторону медведя. Медведь ушел с дороги в сугроб. Тот поехал за ним, чтобы напугать, люди находились на дороге, — цитирует подозреваемого РИА «Новости».

По его словам, он не видел, наехала ли грузовая машина на хищника, но тот оказался зажат между колесами двух автомобилей.

- Оказалось, что медведь был зажат между колесами двух машин. Ребята вылезли наружу и стали фотографировать. Медведь начал подниматься оттуда. Я попросил дать мне что-нибудь, они мне дали лом, я ударил его. Попросил ребят, чтобы они залезли назад в будку, потому что если медведь поднимется, будет бесполезно что-то делать, — заявил мужчина. После этого медведь успокоился, и автомобили разъехались, - добавил подозреваемый.

По его словам, хищник прошел еще 50 метров и сел, а через некоторое время упал мордой в снег.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой медведя задавили двумя автомобилями «Урал», а после этого искалеченное животное добили металлическим прутом. Ролик вызвал возмущение пользователей соцсетей. Проверку этого факта проводят полиция, прокуратура, следственное управление и Министерство охраны природы республики. Возбуждено уголовное дело.