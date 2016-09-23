В сети появилась петиция против развода Анджелины Джоли и Брэда Питта
Украинец Константин Андреев создал петицию против развода Анджелины Джоли и Брэда Питта. После того, как удастся собрать подписи 500 человек, он намерен отправить результаты голливудской паре, сообщает "Cosmopolitan"
На данный момент Андрееву удалось собрать примерно половину подписей (218 штук).
Бракоразводные документы звездной пары уже утекли в Сеть. Инициатором развода выступила Анджелина, отметившая "непримиримые разногласия", возникшие во время совместной жизни.
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