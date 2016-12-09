Сеть магазинов «Эльдорадо» продана группе инвесторов
Инвесторы, связанные с финансовой группой «Сафмар», купили российскую сеть магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо», говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что PPF Group N.V. и EMMA Capital завершили сделку по продаже 100 процентов акций сети «Эльдорадо».
Согласно достигнутой договоренности, топ-менеджмент и руководство продолжат работать в компании, сообщает RT.
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