Сеть магазинов «Эльдорадо» продана группе инвесторов

Инвесторы, связанные с финансовой группой «Сафмар», купили российскую сеть магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо», говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что PPF Group N.V. и EMMA Capital завершили сделку по продаже 100 процентов акций сети «Эльдорадо».

Согласно достигнутой договоренности, топ-менеджмент и руководство продолжат работать в компании, сообщает RT.