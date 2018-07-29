Три сестры убили отца-тирана в Москве
На северо-востоке столицы три сестры убили отца за многолетние издевательства.
Источник рассказал телеканалу «360», что окружающие воспринимали мужчину как положительного человека, однако знали, что он в строгости воспитывал дочерей. Дети никому на меры воспитания не жаловались, так как отец их мог покалечить или убить.
Не выдержав издевательств, сестры решили избавиться от отца и напали на него, когда тот сидел в кресле. Полиция задержала сестер по подозрению в убийстве.
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