Сестра Майкла Джексона родила первенца в 50 лет

Американская певица Джанет Джексон родила первенца в 50 лет. СМИ сообщали о беременности певицы еще в мае, однако сама она подтвердила это только в октябре 2016 года.

Мальчик появился на свет во вторник, роды прошли благополучно. В апреле Джексон неожиданно отложила гастроли, сославшись на рекомендации врачей. Певица замужем за бизнесменом Виссамом аль-Маной, сообщает ТАСС.

Джанет – родная сестра короля поп-музыки Майкла Джексона. Он умер в 2009 году при странных обстоятельствах.