Сестра Фиделя Кастро отказалась приехать на его похороны

Сестра кубинского революционера Фиделя Кастро Хуанита Кастро не приедет на его похороны, так как провела по вине брата полвека в изгнании.

По словам Кастро, в эмиграции она утратила связи с семьей и при этом регулярно подвергалась нападкам со стороны противников Фиделя, которые не могли простить ей, что она носит ту же фамилию.

После того, как Фидель Кастро пришел к власти, она в течение трех лет сотрудничала с ЦРУ, и в 1964 уехала в США, прожив 51 год в Майами.

- На протяжении 51 года я нахожусь в изгнании в Майами, как и все кубинцы, которые уехали, чтобы найти место, где можно будет бороться за свободу своей страны, - сказала Хуанита Кастро.

Она также отметила, что смерть брата поможет кубинцам уйти с пути конфронтации и ненависти и найти то, что их, наконец, объединит. Об этом сообщает «Интерфакс».