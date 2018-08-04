За «серый» техосмотр введут уголовную ответственность
Правительство поддержало законопроекты об ужесточении ответственности за незаконное проведение техосмотра. Соответствующие законопроекты внесут в Госдуму.
Документы предлагают ввести видеозапись процедуры техосмотра и ввести уголовную ответственность за незаконную выдачу диагностических карт, передает «Коммерсантъ».
Еще одно предложение правительства предусматривает возможность дисквалификации техэкспертов, на них также распространяется ответственность за оформление сертификата без проведения техосмотра.
Следующая новость На рынке недвижимости наметился рост спроса на квартиры-студии
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии