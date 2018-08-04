За «серый» техосмотр введут уголовную ответственность

Правительство поддержало законопроекты об ужесточении ответственности за незаконное проведение техосмотра. Соответствующие законопроекты внесут в Госдуму.

Документы предлагают ввести видеозапись процедуры техосмотра и ввести уголовную ответственность за незаконную выдачу диагностических карт, передает «Коммерсантъ».

Еще одно предложение правительства предусматривает возможность дисквалификации техэкспертов, на них также распространяется ответственность за оформление сертификата без проведения техосмотра.