Сервис «Яндекс.Такси» заработал в Риге

Российский сервис «Яндекс.Такси» пришел в Латвию, сообщил директор по международному развитию компании Мушег Саакян.

«Мы давно задумывались о выходе в страны Балтии. Больше всего предложений о сотрудничестве поступает из Латвии, так что мы решили начать с Риги», - сказал представитель «Яндекс.Такси».

Приложение в Латвии будет работать по такому же принципу, как и в России. На данный момент к сервису подключено 200 машин из 10 таксопарков-партнеров.

Подача машины стоит 0,71 евро, далее цена поездки составит 0,36 евро за километр и 0,13 евро за минуту поездки, сообщает «360».