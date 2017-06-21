Сервис такси «Uber» ищет нового руководителя

Руководитель сервиса «Uber» Тревис Каланик ушел в отставку после просьбы о смене директора сразу нескольких крупных акционеров компании.

При этом Каланик сохранит место в совете директоров, отмечает Interfax.

Компания нуждается в обновлении руководства – долги и скандалы окончательно убедили акционеров, что предприятию нужен новый директор.

Каланик признал, что несет ответственность за то положение, в которое попала компания, и он должен поработать над своими лидерскими качествами.

В июне «Uber» сообщил о квартальном убытке в 708 млн долларов. Также компанию преследуют скандалы и судебные разбирательства на предмет сексуальных домогательств.

Несколько человек были уволены, а одна из женщин обвинила руководство в игнорировании жалоб женщин на домогательства. В компании насчитали свыше 200 подобных документов от сотрудников компании с требованием прекращения давления на работников женского пола.

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