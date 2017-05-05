Сервис такси «Uber» стал фигурантом уголовного дела

В отношении онлайн-сервиса такси «Uber» в США началось уголовное расследование.

Причиной стало использование сервисом секретного программного обеспечения, которое помогало таксистам обходить места, запрещенные для работы.

Таким образом, по мнению министерства юстиции США, «Uber» в течение нескольких лет обманывал органы власти стран, где была ограничена или запрещена работа сервиса из-за низких цен на поездки, сообщает РИА Новости.

Секретная программа «Greyball» обозначала на карте географические зоны вокруг правительственных зданий - компания следила за теми, кто часто открывает и закрывает приложение «Uber» рядом с этими зданиями, и помечала их как возможных сотрудников правоохранительных органов.

Также сервис собирал сведения о кредитных картах клиента и проверял, не связана ли карта с правительственными учреждениями во многих крупных городах мира.

«Uber Technologies Inc.» — американская международная компания из Сан-Франциско, создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. По данным на август 2016 года сервис через приложение доступен более чем в пятистах городах мира.

С помощью приложения «Uber» заказчик резервирует машину с водителем и отслеживает её перемещение к указанной точке, оплата производится с помощью данных банковской карты, или наличными. В большинстве случаев водители используют свои собственные автомобили, а также машины таксопарков или партнёров. В большинстве стран 80% оплаты переходят водителю, 20% перечисляются «Uber».

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