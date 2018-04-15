Сервис Opera VPN станет недоступным с 30 апреля
Стало известно о прекращении работы сервиса Opera VPN с 30 апреля.
«Богатырь Олаф уходит в отставку», - говорится на сайте сервиса.
Владельцы платного пакета смогут в течение 12 месяцев пользоваться приложением SurfEasy Ultra VPN.
Сервис Opera VPN стал самым скачиваемым после того, как Таганский суд столицы постановил заблокировать Telegram. В первые часы после объявления решения его скачали около пяти миллионов человек, передает телеканал «360».
Сервис давал возможность посещать заблокированные сайты, избавлял от рекламы в браузерах.
Ранее стало известно о разработке отечественного мессенджера «Диалог-М» в Крыму.
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