В Сьерра-Леоне найден один из самых крупных в мире алмазов

Священник Эммануэль Момох в Сьерра-Леоне случайно нашел алмаз, который оказался одним из крупнейших в мире.

Как уточняется в материале, драгоценный камень массой 709 карат входит в двадцатку крупнейших алмазов, известных человечеству. В настоящее время алмаз хранится в центральном банке Сьерра-Леоне в столице страны Фритауне.

Найденный алмаз также показали президенту страны Эрнесту Бай Корома, который заявил, что владельцы прииска должны получить то, что им причитается, а находка должна «принести пользу стране в целом».

Сьерра-Леоне является одной из самых бедных стран, но вместе с тем она богата алмазами, которые местные жители добывают кустарными методами, сообщает «Интерфакс».