В Сьерра-Леоне найден один из самых крупных в мире алмазов
Священник Эммануэль Момох в Сьерра-Леоне случайно нашел алмаз, который оказался одним из крупнейших в мире.
Как уточняется в материале, драгоценный камень массой 709 карат входит в двадцатку крупнейших алмазов, известных человечеству. В настоящее время алмаз хранится в центральном банке Сьерра-Леоне в столице страны Фритауне.
Найденный алмаз также показали президенту страны Эрнесту Бай Корома, который заявил, что владельцы прииска должны получить то, что им причитается, а находка должна «принести пользу стране в целом».
Сьерра-Леоне является одной из самых бедных стран, но вместе с тем она богата алмазами, которые местные жители добывают кустарными методами, сообщает «Интерфакс».
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