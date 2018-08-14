В Серпухове обезврежена банда грабителей прохожих

В подмосковном Серпухове арестована банда грабителей, похищавшие деньги, мобильные телефоны и автомобили у жителей области.

Злоумышленники напали на жителя Серпуховского района в возрасте двадцати двух лет и, угрожая ему похожим на оружие предметом, отобрали деньги и телефон.

Кроме того, они напали на жителя Протвина в возрасте двадцати трех лет и похитили у него телефон и иномарку.

Задержать разбойников удалось в Серпухове. Ими оказались трое жителей Подмосковью в возрасте от тридцати двух до сорока восьми лет. Все они уже были судимы.

Преступникам грозит до пятнадцати лет тюрьмы, сообщает «Подмосковье сегодня».

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