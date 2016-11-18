Серотонин вызывает агрессию

Исследователи из Гарвардской медицинской школы раскрыли различные подтипы серотониновых нейронов. Оказалось, среди них есть не только "гормоны счастья", но нейроны, которые вызывают агрессию.

Исследование открыло две группы серотониновых нейронов, связанные с проявлениями агрессии. Именно они помогают подавить или повысить уровень агрессии. В ходе изучения было доказано общее взаимодействие между серотонином и допамином,- сообщает «ФАН».

Ученые думают, что допамин увеличивает агрессию, причем как самостоятельно, так и за счет подавления нейронов серотонина, которые в большинстве случаев снижают уровень агрессии. В общем, в этом механизме участвуют дофамин, серотонина и норадреналин.