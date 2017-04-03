Серия взрывов в Петербурге могла стать вызовом руководству страны
Новую версию о взрывах в метрополитене Санкт-Петербурга высказали в Совете Федераций.
Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров отметил, что предполагаемый теракт мог быть связан с пленарным заседанием IV Медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость».
На нем лично присутствовал и Владимир Путин.
Озеров пояснил, что место и время этих взрывов явно выбрано не случайно, и может вполне иметь место показательная угроза непосредственно руководству страны.
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