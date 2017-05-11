От серии землетрясений в Китае пострадало 12 тысяч человек

Землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло сегодня в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Подземные толчки были зафиксированы в 05:58 (00:58 мск) по местному времени в Ташкурган-Таджикском автономном уезде округа Кашгар.

По предварительным данным, эпицентр землетрясения залегал на глубине восьми километров, сообщает РИА Новости.

В результате толчков разрушено более полутора тысячи домов, эвакуировано свыше девяти тысяч человек.

В 11:22 по местному времени (6:22 мск) толчки вновь дали о себе знать в том же районе. На этот раз магнитуда составила 4,2 балла.

По последней информации, жертвами землетрясения стали восемь человек, еще 23 получили ранения.

Сегодня утром пыльная буря в Индии обрушила на людей стену. Погибло более двадцати человек, в том числе – дети.

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