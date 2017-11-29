Сериал «Сваты» попал в «черный список» Украины

Государственное агентство Украины по вопросам кино аннулировало прокатное удостоверение на показ всех сезонов телесериала «Сваты», сообщил председатель Госкино Украины Филипп Ильенко.

Ранее российский артист Федор Добронравов, играющий одну из ролей в телесериале, был внесен в «черный список» Украины из-за посещения Крыма.

Телесериал «Сваты» является продукцией украинской студии «Квартал 95». Всего было создано шесть сезонов сериала, все съемки проходили на Украине, сообщает «Интерфакс».

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