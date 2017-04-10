Сергиев Посад и Звенигород стали точками притяжения паломников
Аналитическое агентство «ТурСтат» накануне праздника Пасхи опубликовало список самых популярных туристических маршрутов в России, отмечает «Ярославский регион».
Паломническим туризмом в России ежегодно занимаются около пяти миллионов человек, это составляет 10% от рынка внутреннего туризма в стране.
Лидером списка стала Московская область, где верующие посещают Сергиев Посад и Звенигород.
Далее следует Ярославская область, а третье место удерживает село Дивеево Нижегородской области, где покоятся мощи преподобного Серафима Саровского.
Также в топ-10 вошли Карелия, Калужская, Владимирская, Костромская, Архангельская, Псковская и Липецкая области.
В Сергиевом Посаде главной точкой притяжения остается Свято-Троицкая Сергиева Лавра, в Звенигороде – Саввино-Сторожевский монастырь.
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