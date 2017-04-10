Сергиев Посад и Звенигород стали точками притяжения паломников

Аналитическое агентство «ТурСтат» накануне праздника Пасхи опубликовало список самых популярных туристических маршрутов в России, отмечает «Ярославский регион».

Паломническим туризмом в России ежегодно занимаются около пяти миллионов человек, это составляет 10% от рынка внутреннего туризма в стране.

Лидером списка стала Московская область, где верующие посещают Сергиев Посад и Звенигород.

Далее следует Ярославская область, а третье место удерживает село Дивеево Нижегородской области, где покоятся мощи преподобного Серафима Саровского.

Также в топ-10 вошли Карелия, Калужская, Владимирская, Костромская, Архангельская, Псковская и Липецкая области.

В Сергиевом Посаде главной точкой притяжения остается Свято-Троицкая Сергиева Лавра, в Звенигороде – Саввино-Сторожевский монастырь.