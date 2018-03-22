У Сергея Скрипаля может быть поражен мозг

Умственные способности экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могли пострадать из-за воздействия нервно-паралитического вещества, которым они были отравлены 4 марта.

По словам судьи Дэвида Уильямса, точный эффект от воздействия на их здоровье в длительной перспективе остаётся неизвестным.

Вместе с тем, медицинские анализы показывают, что их умственные способности могут быть ослаблены в неизвестной степени.

По словам лечащего врача Скрипаля и его дочери, пациенты находятся в состоянии глубокого наркоза.

Власти Великобритании обвинили в отравлении Скрипаля и его дочери Россию, однако не предоставили никаких доказательств, сообщает Life.