У Сергея Скрипаля может быть поражен мозг
Умственные способности экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могли пострадать из-за воздействия нервно-паралитического вещества, которым они были отравлены 4 марта.
По словам судьи Дэвида Уильямса, точный эффект от воздействия на их здоровье в длительной перспективе остаётся неизвестным.
Вместе с тем, медицинские анализы показывают, что их умственные способности могут быть ослаблены в неизвестной степени.
По словам лечащего врача Скрипаля и его дочери, пациенты находятся в состоянии глубокого наркоза.
Власти Великобритании обвинили в отравлении Скрипаля и его дочери Россию, однако не предоставили никаких доказательств, сообщает Life.
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