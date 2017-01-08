Сергей Устюгов взял "золото" многодневки "Тур де Ски"

Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем престижной многодневки "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме. Второе место занял норвежец Мартин Сундбю, третье - швейцарец Дарио Колонья.

По итогам финальной гонки преследования в гору на 9 километров россиянин показал лучший результат соревнований. Устюгов стал вторым россиянином, выигравшим многодневку. Первым в 2013 году был чемпион Олимпиады в Сочи Александр Легков, сообщает ТАСС.

После гонки Устюгов заявил, что посвящает свою победу партнерам по команде, отстраненным из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.