Сергей Устюгов взял "золото" многодневки "Тур де Ски"
Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем престижной многодневки "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме. Второе место занял норвежец Мартин Сундбю, третье - швейцарец Дарио Колонья.
По итогам финальной гонки преследования в гору на 9 километров россиянин показал лучший результат соревнований. Устюгов стал вторым россиянином, выигравшим многодневку. Первым в 2013 году был чемпион Олимпиады в Сочи Александр Легков, сообщает ТАСС.
После гонки Устюгов заявил, что посвящает свою победу партнерам по команде, отстраненным из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.
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