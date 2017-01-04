Сергей Устюгов стал первым на многодневке «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов одержал четвертую победу в четырех гонках многодневки "Тур де Ски". Сегодня он выиграл гонку преследования в немецком Оберстдорфе.

Устюгов преодолел дистанцию в 15 километров за 37 минут 58,5 секунды. Второе место досталось норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю (+37,2 сек). Третьим стал канадец Алекс Харви (+1,08,8).

Устюгов ранее добился побед на "Тур де Ски" в спринте, масс-старте и скиатлоне и продолжает лидировать в общем зачете многодневки, отмечает РИА Новости.