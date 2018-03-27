Сергей Собянин сообщил о снижении цен на ЖКХ в Москве

За последние восемь лет стоимость коммунальных услуг в Москве снизилась на 12 процентов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, правительство Москвы будет продолжать политику снижения тарифов на услуги ЖКХ.

9 сентября 2018 года состоятся выборы мэра столицы, сообщает «Вести Подмосковья».

Тарифы на коммунальные услуги не будут увеличиваться в столице до 1 июля 2018 года. В целом же рост тарифов в 2018 году не превысит 5,5 процента.

В 2017 году тарифы выросли примерно на семь процентов, или на 155 рублей на человека в месяц.