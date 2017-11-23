Сергей Собянин не рвется в премьеры
Мэр Москвы опроверг слухи о том, что он якобы претендует на пост главы правительства России.
Он предположил, что подобные сообщения распространяются «или для интриги, или чтобы развлечься», - передает НСН со ссылкой на АГН «Москва».
Градоначальник заявил, что доволен своей нынешней должностью, которая позволяет реализовывать интересные проекты. Напротив, работу в правительстве Собянин газвал тяжелой и неблагодарной.
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