Сергей Собянин не рвется в премьеры

Мэр Москвы опроверг слухи о том, что он якобы претендует на пост главы правительства России.

Он предположил, что подобные сообщения распространяются «или для интриги, или чтобы развлечься», - передает НСН со ссылкой на АГН «Москва».

Градоначальник заявил, что доволен своей нынешней должностью, которая позволяет реализовывать интересные проекты. Напротив, работу в правительстве Собянин газвал тяжелой и неблагодарной.