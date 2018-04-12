Сергей Собянин рассказал об устойчивости экономики Москвы

Москва продолжит устойчивое развитие при любых внешних факторах и с каждым годом будет всё более самодостаточной, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, мегаполис должен максимально реализовать свой потенциал и быть готовым к всевозможным вызовам.

«Если мы со страхом переживали кризис 2008-2009 годов, то кризис 2014-15-2016 годов Москва прошла значительно легче. Экономика стала более диверсифицированной, менее зависимой от нефтегазового сектора», - цитирует «ТВ Центр» слова Собянина.

Он также напомнил о программе реновации, в ходе которой москвичи получают новые квартиры в пределах своего округа, и о проекте по развитию культурных центров в Москве.