Сергей Собянин рассказал об устойчивости экономики Москвы
Москва продолжит устойчивое развитие при любых внешних факторах и с каждым годом будет всё более самодостаточной, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, мегаполис должен максимально реализовать свой потенциал и быть готовым к всевозможным вызовам.
«Если мы со страхом переживали кризис 2008-2009 годов, то кризис 2014-15-2016 годов Москва прошла значительно легче. Экономика стала более диверсифицированной, менее зависимой от нефтегазового сектора», - цитирует «ТВ Центр» слова Собянина.
Он также напомнил о программе реновации, в ходе которой москвичи получают новые квартиры в пределах своего округа, и о проекте по развитию культурных центров в Москве.
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