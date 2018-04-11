Сергей Собянин против застройки вдали от МКАД

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против массового жилищного строительства на территориях, расположенных далеко от МКАД.

«Я принципиально считаю, нам нельзя уходить с массовым строительством далеко от МКАД. Город расползается, коммуникации удлиняются, эффективность от такого города снижается», - сказал градоначальник.

По его мнению, массовая застройка вдалеке от старых границ Москвы может привести к транспортным и экологическим проблемам.

Кроме того, резкое падение цен на жильё в Москве поведет за собой массовый приток людей из других регионов.

«Я боюсь, Москва сгенерировала бы такой приток людей, с которым бы не справилась», - цитирует «Интерфакс» слова Собянина.