Сергей Собянин приютил бездомного пса

Мэр Москвы Сергей Собянин приютил собаку по кличке Джоуи.

Столичный градоначальник обзавелся питомцем во время посещения фестиваля «Пасхальный дар», в рамках которого проходят мероприятия благотворительного проекта «Четвероногий друг».

«Для меня абсолютно естественно растить собаку, выгуливать ее, заботиться о ней. Поэтому я решил взять на воспитание брошенную собаку», - заявил мэр.

По его мнению, деятельность волонтеров имеет большое значение, так как они не только помещают бездомных животных в приют, но и помогают им обрести новых друзей, ТАСС.

С 7 по 15 апреля в столице в рамках фестиваля «Пасхальный дар» работают около 10 благотворительных фондов и организаций, которые помогают животным и их хозяевам.

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