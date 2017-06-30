Сергей Собянин оценил последствия стихии в Москве

Москва успешно справилась с обрушившейся стихией, считает мэр столицы Сергей Собянин.

«Город пережил еще одну стихию. Зафиксированы небольшие задержки 12 маршрутов общественного транспорта», — написал мэр на своей странице в Twitter.

Он также отметил, что в целом городское хозяйство работает без перебоев, а также сообщил о ликвидации 30 локальных подтоплений в городе.

На Москву и область сегодня обрушилась новая стихия в виде мощного ливня, грозы и града. Около 4,5 тысячи человек остались без электричества в Москве и Подмосковье. В аэропортах столицы задержано более 40 рейсов.

Кроме того, мужчина погиб от удара молнии в подмосковном городе Дмитров, пишет газета «Известия».