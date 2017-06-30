Сергей Собянин оценил последствия стихии в Москве
Москва успешно справилась с обрушившейся стихией, считает мэр столицы Сергей Собянин.
«Город пережил еще одну стихию. Зафиксированы небольшие задержки 12 маршрутов общественного транспорта», — написал мэр на своей странице в Twitter.
Он также отметил, что в целом городское хозяйство работает без перебоев, а также сообщил о ликвидации 30 локальных подтоплений в городе.
На Москву и область сегодня обрушилась новая стихия в виде мощного ливня, грозы и града. Около 4,5 тысячи человек остались без электричества в Москве и Подмосковье. В аэропортах столицы задержано более 40 рейсов.
Кроме того, мужчина погиб от удара молнии в подмосковном городе Дмитров, пишет газета «Известия».
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