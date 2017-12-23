Сергей Собянин открыл на ВДНХ самую большую тюбинговую горку

На ВДНХ открылась самая большая тюбинговая горка «Ракета», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На открытии горки он сказал: «В прошлые годы был открыт самый большой каток в мире, сейчас открыта самая большая тюбинговая горка не только в Москве, но и, наверное, самая большая горка в мире».

Столичный градоначальник отметил, что ВДНХ станет самым посещаемым и популярным местом в Москве в новогодние праздники, передает «Интерфакс».

Тюбинговая горка состоит из двух спусков: большого и малого. Высота стартового спуска составляет 20 метров, а длина – 180 метров. Малый спуск достигает 12 метров в высоту и 120 метров в длину.