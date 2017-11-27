Сергей Собянин открыл бизнес-форум «Synergy Global Forum»

Мэр столицы Сергей Собянин выступил на открытии бизнес-форума «Synergy Global Forum», организованного на площадке СК «Олимпийский».

Он подчеркнул, что самое важное для ведения бизнеса в городе – его инфраструктура.

По его словам, за последние семь лет в Москве построено 12 млн кв. метров коммерческих площадей - по 1 кв. метру на жителя Москвы.

Сергей Собянин также добавил, что с каждым годом в столице растет количество предприятий малого и среднего бизнеса – на данный момент их около 700 тысяч.

Количество туристов выросло с 12 до 21 миллиона человек, что также дает бизнесу дополнительные возможности.

Также мэр напомнил о созданных интернет-порталах, упрощающих работу бизнеса в Москве, о действующих в городе технопарках, на площадках которых работают инновационные предприятия, о фондах кредитования малого бизнеса.

Сергей Собянин добавил, что в Москве за последние годы создано более 30 технопарков, передает «Информационный центр Правительства Москвы».