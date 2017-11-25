Сергей Собянин назвал условия для создания идеальной агломерации

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что создание идеальной агломерации возможно в субъектах России с населением от миллиона человек.

Он пояснил, что в таких регионах есть «хорошие» вузы, развитая медицина и человеческие ресурсы, передает «Русская планета». По его мнению, дробное административное деление мешает созданию агломераций.

Собянин сказал: «Административное деление ущербно, нигде такого в мире нет. Оно создает серьезные противоречия. Если забрать деньги у одного субъекта и отдать другому – будут катастрофические последствия».

Еще одну проблему мэр Москвы видит в том, что государство стремится отрегулировать налоговые, строительные и финансовые правила «от Чукотки до Калининграда». Он считает, что не нужно менять межбюджетные отношения, а необходимо развивать города-«драйверы». Говоря о распределении федеральных средств между регионами, Собянин сказал: «Отобрать можно, но делить скоро нечего будет».

Ранее Сергей Собянин принял участие в дискуссии на тему «Будущее экономики страны: роль агломераций», проходившей в рамках Общероссийского гражданского форума в Москве.

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