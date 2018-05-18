Сергей Скрипаль вышел из больницы после отравления
Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля выписали из больницы, его состояние оценивается как хорошее.
Дирекция британской клиники в Солсбери отметила, что пациенты имеют право на сохранение конфиденциальности и это ставит персонал перед ограничениями на предоставление деталей пройденного ими лечения.
Также там добавили, что Сергей Скрипаль будет проходить восстановление на домашних условиях.
Ранее в апреле из больницы выписали дочь Сергея Скрипаля – Юлию.
Великобритания по-прежнему не разрешает семье Скрипалей пересекаться с сотрудниками российского посольства, передает РИА Новости.
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