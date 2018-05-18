Сергей Скрипаль вышел из больницы после отравления

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля выписали из больницы, его состояние оценивается как хорошее.

Дирекция британской клиники в Солсбери отметила, что пациенты имеют право на сохранение конфиденциальности и это ставит персонал перед ограничениями на предоставление деталей пройденного ими лечения.

Также там добавили, что Сергей Скрипаль будет проходить восстановление на домашних условиях.

Ранее в апреле из больницы выписали дочь Сергея Скрипаля – Юлию.

Великобритания по-прежнему не разрешает семье Скрипалей пересекаться с сотрудниками российского посольства, передает РИА Новости.