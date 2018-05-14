Сергей Скрипаль тайно посещал Эстонию

Экс-сотрудник ГРУ, британский шпион Сергей Скрипаль, отравленный в Великобритании, посещал Эстонию для переговоров с представителями спецслужб республики.

О данном факте из жизни российского предателя написала газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

По словам собеседника издания, Скрипаль был в Эстонии летом 2016 года, где встретился с некой группой национальных разведчиков. Газета утверждает, что помощь в организации встречи оказали спецслужбы Великобритании.

Кроме того, бывший сотрудник ГРУ ездил в 2012 году в Прагу, где тайно встретился с сотрудниками спецслужб Чехии.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом в британском городе Солсбери. Предполагается, что против Скрипалей было применено нервно-паралитическое вещество «Новичок». Лондон обвиняет в причастности к инциденту Москву, однако российские власти решительно отвергли все обвинения в свой адрес, так как никаких доказательств не было предоставлено, сообщает «Экономика сегодня».

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