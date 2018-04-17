Сергей Скрипаль был отравлен жидкостью

Экс-сотрудник ГРУ, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом, находившимся в «жидком состоянии», сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на Минприроды страны.

Ранее ведомство сообщило, что в Солсбери завершаются работы по очистке мест, где нашли следы отравляющего вещества.

Офицера ГРУ Сергея Скрипаля в 1990-х годах завербовала британская разведка, он передавал ей секретные сведения. В 2006 году суд приговорил его к 13 годам лишения свободы, однако позже был передан Лондону в ходе обмена.

4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены неизвестным веществом в пригороде Лондона. Власти Великобритании сразу же обвинили в произошедшем власти России, не предоставив никаких доказательств. Главной формулировкой обвинения до сих пор остается фраза «с высокой долей вероятности», которая уже стала мемом в интернете. Юлия Скрипаль уже выписана из больницы, ее отец также идет на поправку, сообщает «РИА Новости».