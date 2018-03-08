Сергей Скрипаль и его дочь находятся в коме

Состояние экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году, оценивается как критическое.

Вместе с россиянином отравление неизвестным веществом получила также его дочь Юлия и полицейский, прибывший по вызову на место отравления.

«Все трое находятся в коме в реанимации», - заявил представитель Скотланд-Ярда Марк Роули.

По его словам, происшествие рассматривается как покушение на убийство с применением вещества нервно-паралитического действия.

При этом в полиции не указывают, каким именно веществом вызвано отравление Скрипаля и его дочери, сообщает «Интерфакс».