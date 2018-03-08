Сергей Скрипаль и его дочь находятся в коме
Состояние экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году, оценивается как критическое.
Вместе с россиянином отравление неизвестным веществом получила также его дочь Юлия и полицейский, прибывший по вызову на место отравления.
«Все трое находятся в коме в реанимации», - заявил представитель Скотланд-Ярда Марк Роули.
По его словам, происшествие рассматривается как покушение на убийство с применением вещества нервно-паралитического действия.
При этом в полиции не указывают, каким именно веществом вызвано отравление Скрипаля и его дочери, сообщает «Интерфакс».
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