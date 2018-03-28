Сергей Скрипаль мог быть связан с политическим шпионажем

Следы отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля следует искать в международном криминале.

Такую версию выдвинул бизнесмен, Валерий Морозов, лично знакомый с экс-полковником.

Он пояснил, что Скрипаль ранее рассказал ему о занятии кибербезопасностью. Бизнесмен предполагает, что экс-полковник мог быть связан с международной криминальной группировкой имеющей отношение к политическому шпионажу.

«Где-то кого-то обманули, работая над большим политическим проектом, либо что-то, связанное с деньгами, так как криминал обычно связан с деньгами», - цитирует Морозова НСН со ссылкой на РИА «Новости».