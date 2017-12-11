Сергей Шойгу заявил о начале вывода военных РФ из Сирии

Российские военные уже начали возвращаться домой из Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

На вопрос о том, сколько времени может занять процесс вывода войск, министр ответил: «Они уже начали возвращаться, посмотрим по обстановке».

Ранее президент России Владимир Путин посетил российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, где поручил приступить к выводу значительной части российского воинского контингента из Сирийской Арабской Республики.

6 декабря Генштаб России объявил, что Сирия полностью освобождена от террористов, все бандформирования «Исламского государства» (запрещена в РФ) уничтожены. В соответствии с международными соглашениями в Сирии продолжит работу российской Центр по примирению враждующих сторон, сообщает ТАСС.