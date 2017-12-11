Сергей Шойгу заявил о начале вывода военных РФ из Сирии
Российские военные уже начали возвращаться домой из Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
На вопрос о том, сколько времени может занять процесс вывода войск, министр ответил: «Они уже начали возвращаться, посмотрим по обстановке».
Ранее президент России Владимир Путин посетил российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, где поручил приступить к выводу значительной части российского воинского контингента из Сирийской Арабской Республики.
6 декабря Генштаб России объявил, что Сирия полностью освобождена от террористов, все бандформирования «Исламского государства» (запрещена в РФ) уничтожены. В соответствии с международными соглашениями в Сирии продолжит работу российской Центр по примирению враждующих сторон, сообщает ТАСС.
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