Сергей Шойгу встретился с турецким президентом в Стамбуле

В Стамбуле состоялись переговоры турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.

Как сообщает ТАСС, встреча прошла в резиденции Тарабья. Подробности переговоров не разглашаются.

Ранее Шойгу сообщал, что одной из тем переговоров по Сирии станет создание комитета национального примирения.

30 июня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Они обсудили вопросы урегулирования сирийского кризиса.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча двух лидеров может состояться на саммите G20 в Гамбурге.