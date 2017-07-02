Сергей Шойгу встретился с турецким президентом в Стамбуле
В Стамбуле состоялись переговоры турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.
Как сообщает ТАСС, встреча прошла в резиденции Тарабья. Подробности переговоров не разглашаются.
Ранее Шойгу сообщал, что одной из тем переговоров по Сирии станет создание комитета национального примирения.
30 июня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Они обсудили вопросы урегулирования сирийского кризиса.
Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча двух лидеров может состояться на саммите G20 в Гамбурге.
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