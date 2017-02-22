Сергей Шойгу раскрыл депутатам ГД информацию о российских кибервойсках
Отвечая депутатам Госдумы на вопрос о необходимости воссоздания в структуре МО управления контрпропаганды, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженных силах РФ созданы войска информационных операций.
По словам министра, новый род войск гораздо эффективнее и сильнее, чем ушедшее в прошлое управление контрпропаганды. «Пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной», - сказал Шойгу.
Как пишет «Интерфакс», впервые о необходимости создания в российской армии киберкомандования в марте 2012 заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. В 2013 году «Интерфакс» сообщал со ссылкой на свои источники, что в ВС РФ будет создан новый род войск для противодействия виртуальным угрозам.
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