Сергей Шойгу раскрыл депутатам ГД информацию о российских кибервойсках

Отвечая депутатам Госдумы на вопрос о необходимости воссоздания в структуре МО управления контрпропаганды, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженных силах РФ созданы войска информационных операций.

По словам министра, новый род войск гораздо эффективнее и сильнее, чем ушедшее в прошлое управление контрпропаганды. «Пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной», - сказал Шойгу.

Как пишет «Интерфакс», впервые о необходимости создания в российской армии киберкомандования в марте 2012 заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. В 2013 году «Интерфакс» сообщал со ссылкой на свои источники, что в ВС РФ будет создан новый род войск для противодействия виртуальным угрозам.