Сергей Шойгу принял участие в открытии II Слета «Юнармии»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу приняли участие в открытии II Слета Всероссийского движения «Юнармия».

Шойгу сказал: «Я поздравляю вас с днем рождения – сегодня он у нас первый...Сегодня юнармейцев по всей стране – более 100 тысяч. Каждый месяц в юнармейцы идут от пяти до 15 тысяч ваших сверстников – ребят, которые хотят служить России, любят нашу страну, ребят, которые занимаются каждый день тем, что изучают историю нашей страны, помогают ветеранам».

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», в этом году будут открыты первые лагеря для юнармейцев, где они смогут пройти военную подготовку и освоить патриотические дисциплины.

II Слет Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» прошел в подмосковном городе Кубинка на территории парка «Патриот». В Слете принимают участие около двух тысяч человек. На открытии мероприятия выступил рэпер Баста.