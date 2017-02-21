Сергей Шойгу посоветовал британскому льву не указывать русскому медведю

Комментируя заявление военного министра Великобритании Майкла Фэллона о нежелании Запада, чтобы «медведь (РФ – ред.) совал свои лапы в Ливию», Сергей Шойгу отметил, что в их «зоопарке» еще нет зверя, способного указывать медведю.

Руководитель военного ведомства Соединенного королевства Фэллон заявил, что Запад не устраивают контакты РФ с Ливией. «Мы не хотим, чтобы медведь совал туда свои лапы», - сказал министр.

Оценивая высказывания Майкла Фэллона, министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что на гербе Великобритании изображен лев, и напомнил поговорку «все львы - кошки, но не все кошки – львы», передает «Интерфакс».

«И мы не думаем, что в их «зоопарке» вырос зверь, который может указывать медведю», - подчеркнул российский министр, отвечая на вопросы студентов в МГИМО.

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