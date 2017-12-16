Сергей Шойгу поблагодарил военных за охрану президента России в Сирии

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поблагодарил всех военных, которые обеспечивали безопасность визита президента РФ Владимира Путина на авиабазу Хмеймим в Сирии.

Об этом говорится в пресс-релизе департамента информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства, поступившем в «Газета.ru».

«По поручению президента России Владимира Путина министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу объявил благодарность всем военнослужащим, задействованным в обеспечении безопасности посещения Верховным Главнокомандующим ВС России российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии 11 декабря», - сообщили в Минобороны.

Ранее Владимир Путин рассказал, что смог приехать в Сирию только после победы над боевиками. Безопасность самолета президента обеспечивали с земли.